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Автомобили Lada за год резко подскочили в цене

Источник:
«Мотор»
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Цены на продукцию АвтоВАЗа выросли из-за инфляции и возвращения в автомобили выбывших из-за санкций опций

Рекордсменом по удорожанию стала Vesta SW Cross. В ноябре 2023 года Vesta SW Cross выпускалась в небогатой комплектации Comfort с 8-клапанным двигателем, поэтому кросс-универсал можно было купить за 1, 512 миллиона рублей. Сейчас базовое исполнение Life бывает только с 16-клапанным двигателем, поэтому модель подорожала до 1, 879 миллиона рублей, приводит портал «Мотор» прайс-лист производителя.

Топовая Vesta Cross за те же 14 месяцев прибавила в цене 170 тысяч рублей, обычная максимально оснащённая Vesta в кузове седан — 174 тысячи рублей. А вот начальная цена «Весты» с осени 2023 года изменилась незначительно: с 1,510 до 1,525 миллиона рублей.

Базовые внедорожники Niva Travel за год с небольшим подорожали с 1, 199 до 1, 314 миллиона рублей, топ-версия модели стоила 1, 484 миллиона рублей, а теперь обойдется в 1, 639 миллиона рублей. У трехдверной Niva Legend в относительном выражении прибавка больше: «база» прибавила в цене с 830 до 1, 059 миллиона рублей, а максимальная комплектация с 1, 069 до 1 209 миллиона рублей.

Начальная Lada Granta седан теперь стоит 750 тысяч рублей (вместо 700 тысяч рублей), а топ-комплектация в ноябре 2023 года стоила 1,03 миллиона рублей, а сейчас потянет на 1,333 миллиона рублей. Сильно прибавили в цене лифтбеки Granta: начальная версия теперь стоит 1 077, миллиона рублей (вместо 740 тысяч рублей), а топ-версия 1, 384 000 миллиона рублей (вместо 1, 06 миллиона рублей).

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