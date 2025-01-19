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Мизулина допустила возвращение TikTok в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что TikTok могут разблокировать в России в этом году.

«Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году тик ток полноценно вернулся в нашу страну», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Она отметила, что данная платформа несколько недооценена «как инструмент формирования смыслов».

«Все тренды, мемы, кампании, и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там», — отметила она. По ее словам, это важная площадка для работы с молодежной аудиторией и русскоязычными во всем мире.

В Роскомандзоре подчеркнули, что российская сторона не ограничивала доступ к TikTok для пользователей и не вносила изменений в его работу. Приложение приостановило работу в РФ весной 2022 года после принятия закона о фейках.

Ранее в США в силу вступил закон о запрете TikTok. Приложение стало недоступно американцам.

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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?