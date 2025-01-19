Американские власти запретили TikTok

Видеосервис TikTok стал недоступен американским пользователям — вступил в силу закон о его запрете в США.

«В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы какое-то время не сможете пользоваться приложением», — приводит «Коммерсантъ» уведомление, которое пришло пользователям из США.

В сообщении также говорится, что «к счастью, президент Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok после его вступления в должность».

Верховный суд США 17 января постановил, что закон, требующий блокировки TikTok или его продажи материнской компанией, не нарушает конституцию страны.

В суде пояснили, что китайская ByteDance, которой принадлежит сервис, может собирать данные американских пользователей и передавать их властям КНР.

Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента США, заявлял, что рассмотрит отсрочку блокировки TikTok на 90 дней.