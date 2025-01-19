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Вучич заявил о попытке устроить в Сербии цветную революцию

Источник:
«Газета.ру»
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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич
Фото: Srpska napredna stranka / CC BY-SA 3.0

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад собрался устроить в стране цветную революцию, используя студентов.

«Уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение», — приводит «Газета.ру» заявление Вучича.

Он отметил, что власти Сербии будут ждать «до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они приступят к насильственной блокировке автомагистралей».

Вучич отметил, что он знает, кто стоит за подобными попытками, некоторые прибывают из ряда западных стран.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

Н. Рожнов 1983

Вновь ожидается рост цен, а в ответ на это можно услышать: «Ах, вот оно что, это всё инфляция виновата».