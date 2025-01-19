Вучич заявил о попытке устроить в Сербии цветную революцию

Президент Сербии Александар Вучич
Фото: Srpska napredna stranka / CC BY-SA 3.0
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад собрался
устроить в стране цветную революцию, используя студентов.
«Уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали
некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и
перекрывать движение», — приводит «Газета.ру» заявление Вучича.
Он отметил, что власти Сербии будут ждать «до последнего момента,
когда будем вынуждены ответить, когда они приступят к насильственной блокировке
автомагистралей».
Вучич отметил, что он знает, кто стоит за подобными
попытками, некоторые прибывают из ряда западных стран.