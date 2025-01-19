Вучич заявил о попытке устроить в Сербии цветную революцию

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад собрался устроить в стране цветную революцию, используя студентов.

«Уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение», — приводит «Газета.ру» заявление Вучича.

Он отметил, что власти Сербии будут ждать «до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они приступят к насильственной блокировке автомагистралей».

Вучич отметил, что он знает, кто стоит за подобными попытками, некоторые прибывают из ряда западных стран.