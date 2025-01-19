США развернули в Европе модифицированные гравитационные атомные бомбы B61-12, сообщила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

«Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале», — приводит РБК заявление Хруби.

В январе 2024 года стало известно о планах США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании. Речь шла о бомбах B61-12 с мощностью до 50 килотонн — втрое больше, чем у сброшенной на Хиросиму бомбы.

Ранее США объявили о завершении программы модернизации B61-12. Семейство бомб B61 — это самое старое и универсальное оружие в американском ядерном арсенале.

Объединенное управление программой производства F-35 (JPO) писало, что истребитель F-35A официально сертифицирован для того, чтобы нести термоядерную гравитационную бомбу B61-12.