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Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский трижды просил Дональда Трампа об официальном приглашении на инаугурацию и трижды ему было отказано, рассказал сын избранного президента США Бэррон Трамп.

«Самое смешное, что он трижды просил о приглашении, и каждый раз получал отказ. Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — написал сын американского президента в соцсетях.

В декабре 2024 года Трамп сказал, что официально не приглашал Зеленского на инаугурацию. При этом президент США добавил, что Зеленский может приехать, если захочет.

«Я бы хотел… Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал… Если он меня пригласит, я приеду», — сказал в ответ президент Украины.

Так и не дождавшись официального приглашения, Зеленский позднее заявил, что из-за боевых действий не собирался ехать на инаугурацию Трампа.  

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Политика #Мир
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Топ комментариев

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

Н. Рожнов 1983

Вновь ожидается рост цен, а в ответ на это можно услышать: «Ах, вот оно что, это всё инфляция виновата».