Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа

Владимир Зеленский трижды просил Дональда Трампа об официальном приглашении на инаугурацию и трижды ему было отказано, рассказал сын избранного президента США Бэррон Трамп.

«Самое смешное, что он трижды просил о приглашении, и каждый раз получал отказ. Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — написал сын американского президента в соцсетях.

В декабре 2024 года Трамп сказал, что официально не приглашал Зеленского на инаугурацию. При этом президент США добавил, что Зеленский может приехать, если захочет.

«Я бы хотел… Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал… Если он меня пригласит, я приеду», — сказал в ответ президент Украины.

Так и не дождавшись официального приглашения, Зеленский позднее заявил, что из-за боевых действий не собирался ехать на инаугурацию Трампа.