Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа

Владимир Зеленский трижды просил Дональда Трампа об официальном
приглашении на инаугурацию и трижды ему было отказано, рассказал сын избранного
президента США Бэррон Трамп.
«Самое смешное, что он трижды просил о
приглашении, и каждый раз получал отказ. Теперь он ведет себя так, будто сам
решил не ехать. Что за чудак?» — написал сын американского президента в соцсетях.
В декабре 2024 года Трамп сказал, что официально не приглашал Зеленского на инаугурацию. При этом президент США добавил, что Зеленский может приехать, если захочет.
«Я бы хотел… Но, честно, я не могу приехать вот так, во
время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал… Если он
меня пригласит, я приеду», — сказал в ответ президент Украины.
Так и не дождавшись официального приглашения, Зеленский
позднее заявил, что из-за боевых действий не собирался ехать на инаугурацию
Трампа.