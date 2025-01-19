Российские бойцы из группировки «Север» нашли в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области тела замученных украинскими военными мирных жителей.

«Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были», — рассказал РИА Новости один из российских бойцов.

По информации ТАСС, всего обнаружены тела семерых мирных жителей. В первом подвале были останки двух гражданских, у одного из них были гематомы на ногах. Во втором подвале найдены пять тел мирных жителей.

Увечья на найденных в освобожденном селе Русское Поречное Суджанского района Курской области телах стали свидетельством истинного лица режима Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов, прибывавших на территорию России», — подчеркнул Мирошник.

Российские войска за последние две недели освободили в Курской области населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.