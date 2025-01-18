Белорус создал шуточный банк и стал миллионером

Белорусский блогер под ником Nowkie создал вымышленный банк «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед», после чего стал миллионером.

Сначала он разработал логотип и дизайн карт, сайт, написал фальшивые отзывы и снял рекламный ролик. При этом он указал на сайте, что банк в реальности не продает никакие финансовые услуги, а является пародийным.

Затем он запустил криптографический токен через мини-приложение Blum в Telegram, вложив 1900 долларов. Уже в первый день торгов капитализация токена составила 13,7 тысячи долларов, а после анонса на YouTube она превысила 100 тысяч долларов.

К 17 января 2025 года число держателей токена шуточного банка достигло 5926 человек, объем торговли составил 3,8 миллиона долларов, а капитализация выросла до 2,9 миллиона долларов.

В последнем опубликованном видео блогер рассказал, что вложенные им 1900 долларов превратились в 262,2 тысячи долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет почти 27 миллионов рублей.