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Белорус создал шуточный банк и стал миллионером

Источник:
VC
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Белорусский блогер под ником Nowkie создал вымышленный банк «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед», после чего стал миллионером.

Сначала он разработал логотип и дизайн карт, сайт, написал фальшивые отзывы и снял рекламный ролик. При этом он указал на сайте, что банк в реальности не продает никакие финансовые услуги, а является пародийным.

Затем он запустил криптографический токен через мини-приложение Blum в Telegram, вложив 1900 долларов. Уже в первый день торгов капитализация токена составила 13,7 тысячи долларов, а после анонса на YouTube она превысила 100 тысяч долларов.

К 17 января 2025 года число держателей токена шуточного банка достигло 5926 человек, объем торговли составил 3,8 миллиона долларов, а капитализация выросла до 2,9 миллиона долларов.

В последнем опубликованном видео блогер рассказал, что вложенные им 1900 долларов превратились в 262,2 тысячи долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет почти 27 миллионов рублей.

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saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

nicollaich

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mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

pepelmetal

Дома строили, центральное отопление тянули, газ - копейки, вот да, пакость для рагулестана, постараемся,...