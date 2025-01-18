Чем реквизиты карты отличаются от реквизитов счета

Банковские реквизиты необходимы для отправки и получения переводов. Однако это могут быть как реквизиты карты, так и реквизиты счета. При этом отличаются они не только цифрами.

Карта — это только платежный инструмент, деньги хранятся не на ней, а на банковском счете. В результате любая банковская карта обязательно привязывается к счету. При обработке платежей банковская система через реквизиты карты обращается к нужному счету.

Реквизиты карты включают в себя номер карты, в котором зашифрованы данные о платежной системе, банке-эмитенте, типе карты и валюте. Обычно этот номер состоит из 16 цифр, сгруппированных в четыре блока по четыре знака.

Кроме этого, к реквизитам карты относятся имя и фамилия владельца, срок действия, проверочный CVC/CVV-код. Вся эта информация находится на самом пластиковом носителе. Также реквизиты счета можно легко посмотреть через банковское приложение.

Реквизиты счета содержат 20 цифр, однако для перевода потребуется и другая информация. Полные реквизиты включают фамилию, имя и отчество, номер расчетного счета, наименование банка получателя.

В полные реквизиты счета также входят БИК (банковский идентификационный номер), корреспондентский счет банка, ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН банка, его почтовый адрес. Самый простой и быстрый способ узнать эти данные — посмотреть в приложении.