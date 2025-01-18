Сына Порошенко признали уклонистом

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей признан на Украине уклонистом от мобилизации.

Печерский районный ТЦК признал его виновным в административном правонарушении в виде неявки по повестке и выписал штраф в размере 25,5 тысячи гривен, передает агентство УНН.

В постановлении отмечается, что в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней, он будет удвоен и взыскан в принудительном порядке.

По данным СМИ, Алексей и второй сын Порошенко — Михаил скрываются от мобилизации в Лондоне. Порошенко и его сыновья внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.