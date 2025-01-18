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Токен Hamster Kombat удалят с криптобиржи

Источник:
Sibnet.ru
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Криптобиржа Bybit с 24 января исключит из листинга спотовую пару HMSTR/EUR, связанную с игрой Hamster Kombat. Причиной решения стала низкая ликвидность, сообщается на сайте торговой площадки.

«Данное решение принято в соответствии с протоколом делистинга, целью которого является обеспечение наилучших условий торговли и защита трейдеров от резкой волатильности цен», — говорится в сообщении.

После 24 января торговля HMSTR/EUR поддерживаться не будет, в результате все отложенные ордера будут автоматически удалены. При этом Bybit продолжит поддерживать торговлю спотовыми парами HMSTR/USDT и HMSTR/USDC. Вывод HMSTR также будет доступен.

Токен игры Hamster Kombat (HMSTR) начал торговаться на криптовалютных биржах после проведенного 26 сентября листинга. На старте торгов максимальная стоимость HMSTR составила 0,01 доллара, после чего начала падать.

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saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

nicollaich

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mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

pepelmetal

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