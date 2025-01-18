Открыто новое квантовое состояние материи

Китайские исследователи впервые наблюдали новый квантовый тип материи — супертекучесть встречных потоков. В ходе эксперимента использовались ультрахолодные атомные системы в лабораториях Университета науки и технологий Китая.

Уникальное поведение частиц зафиксировано при сверхнизких температурах. В таких условиях частицы демонстрируют парадоксальные свойства — они движутся навстречу друг другу в сверхтекучем состоянии, при этом сопротивление движения практически отсутствует.

История изучения так называемой суперфлюидности берет свое начало в 1930-х годах, когда ученые впервые обнаружили это явление в жидком гелии. Это открытие стало важной вехой в развитии фундаментальных работ в области квантовой физики.

Отмечается, что методы ультрахолодной квантовой симуляции открывают широкие возможности для изучения новых форм материи. Они позволяют подробно анализировать физические процессы в сложных квантовых системах.