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Открыто новое квантовое состояние материи

Источник:
Nature.com
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Китайские исследователи впервые наблюдали новый квантовый тип материи — супертекучесть встречных потоков. В ходе эксперимента использовались ультрахолодные атомные системы в лабораториях Университета науки и технологий Китая.

Уникальное поведение частиц зафиксировано при сверхнизких температурах. В таких условиях частицы демонстрируют парадоксальные свойства — они движутся навстречу друг другу в сверхтекучем состоянии, при этом сопротивление движения практически отсутствует.

История изучения так называемой суперфлюидности берет свое начало в 1930-х годах, когда ученые впервые обнаружили это явление в жидком гелии. Это открытие стало важной вехой в развитии фундаментальных работ в области квантовой физики.

Отмечается, что методы ультрахолодной квантовой симуляции открывают широкие возможности для изучения новых форм материи. Они позволяют подробно анализировать физические процессы в сложных квантовых системах.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

nicollaich

Где-то горько плачет в уголке пупначальника.

mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

pepelmetal

Дома строили, центральное отопление тянули, газ - копейки, вот да, пакость для рагулестана, постараемся,...