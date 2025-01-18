Избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту под названием Trump Meme, об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

Мемкоин представляет собой криптовалюту, не имеющую фундаментальной ценности. Обычно она создается ради шутки или заработка на росте ее курса. Чаще всего мемкоины отсылают к интернет-мемам, социальным трендам или каким-то событиям.

Мемкоины в 2024 году стали самым быстрорастущим сектором на крипторынке с совокупным ростом капитализации более чем на 1800% с начала года. При этом среди них есть те, которые посвящены Трампу — в частности, MAGA, Maga Hat, Super Trump.

Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. После вступления в должность главы государства он планирует издать указ, согласно которому криптовалюта будет названа национальным приоритетом США.