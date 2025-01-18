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Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту

Источник:
Sibnet.ru
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Избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту под названием Trump Meme, об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

Мемкоин представляет собой криптовалюту, не имеющую фундаментальной ценности. Обычно она создается ради шутки или заработка на росте ее курса. Чаще всего мемкоины отсылают к интернет-мемам, социальным трендам или каким-то событиям.

Мемкоины в 2024 году стали самым быстрорастущим сектором на крипторынке с совокупным ростом капитализации более чем на 1800% с начала года. При этом среди них есть те, которые посвящены Трампу — в частности, MAGA, Maga Hat, Super Trump.

Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. После вступления в должность главы государства он планирует издать указ, согласно которому криптовалюта будет названа национальным приоритетом США.

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Топ комментариев

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

nicollaich

Где-то горько плачет в уголке пупначальника.

mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

pepelmetal

Дома строили, центральное отопление тянули, газ - копейки, вот да, пакость для рагулестана, постараемся,...