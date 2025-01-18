Российская армия ударила по объектам ВПК Украины

Российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

В частности, был нанесен групповой удар высокоточным оружием по конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».

Цели ударов достигнуты, все объекты поражены. Известно, что офис КБ «Луч» расположен в Киеве. Власти столицы Украины утром 18 января сообщали о взрывах, работе ПВО и частичном разрушении административного здания в городе.

Накануне Минобороны заявило, что ВСУ 16 января попытались атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS, обошлось без жертв и разрушений. Ведомство предупредило, что готовит ответный удар.