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Евросоюз удвоил импорт российских лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз вдвое увеличил импорт фармацевтической продукции из России, следует из данных Евростата.

Закупки в ноябре 2024 года выросли до 4,5 миллиона евро — в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023 года. В то же время за месяц импорт снизился на 23%, пишет РИА Новости.

Всего за 11 месяцев 2024 года Европа закупила российских фармацевтических препаратов на 38,8 миллиона евро, что на 18% больше суммы, потраченной на это год назад.

Основная часть закупок пришлась на лекарственные средства (3,2 миллиона евро), а также на сыворотки и вакцины (1,4 миллиона).

В общем рейтинге крупнейших импортеров фармацевтической продукции в ЕС Россия вышла на 23-е место. В тройке лидеров — Швейцария, США и Британия.

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Экономика #Торговля
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