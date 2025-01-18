Трамп перенес свою инаугурацию

Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенная на 20 января, пройдет в помещении из-за прогноза аномально низкой температуры в Вашингтоне. Об этом Трамп написал в своем посте в соцсети Truth Social.

Согласно прогнозам, столицу США накроет сильный холод. Трамп отметил, что опасается за безопасность и здоровье участников мероприятия, включая сотрудников правоохранительных органов, сотни тысяч сторонников, полицейских собак и лошадей.

Избранный президент США распорядился, чтобы инаугурационная речь, молитвы и другие официальные выступления прошли в ротонде Капитолия США, как это уже было в 1985 году, когда Рональд Рейган принял аналогичное решение из-за холода.

Согласно прогнозу погоды на понедельник, температура воздуха в Вашингтоне во время присяги Трампа составит около минус 12 градусов по Цельсию, но мороз будет ощущаться гораздо сильнее из-за сильного ветра.