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Зеленский нахамил премьеру Словакии

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский высмеял предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече. Он заявил, что тот «постоянно пропускает пункты своего назначения».

Фицо ранее предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает американское агентство Bloomberg.

На это предложение украинский президент в интервью агентству ответил, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку словацкий лидер «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».

По словам Зеленского, на Украине не знают, кто покупает билеты для Фицо, так как тот «постоянно пропускает пункты назначения».

До этого Зеленский в своем телеграм-канале ответил премьеру Словакии на предложение провести встречу, чтобы обсудить транзит газа шестью словами: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

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Политика #Мир
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