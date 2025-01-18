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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Множество вспышек произошло на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу семь мощных вспышек зарегистрировали на Солнце 17 января, все они относятся к классу M, второму по мощности, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

Кроме этого, за прошедшие сутки на Солнце было зафиксировали 17 вспышек класса C. Астрономы отмечают, что в настоящее время фиксируются признаки накачки солнечной короны энергией.

«Главным из них является рост фонового излучения в рентгеновской области спектра. Здесь светит плазма с температурой от нескольких миллионов градусов, а такая сама по себе не появляется – требуется энергия и нагрев», — говорится в сообщении.

На фоне этой активности в ближайшие дни ученые ожидают мощные вспышки класса X, которые могут привести к магнитным бурям на Земле.

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Топ комментариев

vad7958

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pepelmetal

Дома строили, центральное отопление тянули, газ - копейки, вот да, пакость для рагулестана, постараемся,...

mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

anubis77

Ребята, у вас личная жизнь есть какая-то вообще?