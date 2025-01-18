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Где на самом деле встает и садится Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство людей считают, что Солнце всходит ровно на востоке, а садится ровно на западе. В реальности наблюдать такое можно только два раза в год — в дни осеннего и весеннего равноденствия.

Точное положение точек восхода и захода Солнца постоянно меняется и зависит от времени года и географической широты места. После весеннего равноденствия день начинает удлиняться, а точки восхода и захода смещаются к северу.

Таким образом, в этот период Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. Данный эффект продолжается до дня летнего солнцестояния, после чего точки восхода и захода перемещаются обратно — на этот раз на юг.

В целом можно запомнить следующее правило — летом Солнце восходит на северо-востоке и заходит на северо-западе, а зимой восход Солнца наблюдается на юго-востоке, а заход — на юго-западе.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

nicollaich

Где-то горько плачет в уголке пупначальника.

mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

pepelmetal

Дома строили, центральное отопление тянули, газ - копейки, вот да, пакость для рагулестана, постараемся,...