Уже вечером 21 января можно наблюдать редкое астрономическое явление — большой парад планет. Сразу шесть небесных тел выстроятся в линию — Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Когда и откуда лучше всего наблюдать парад планет в 2025 году?

Космические парады бывают малыми (три-четыре планеты) и большими (более пяти планет). В полном космическом параде должны участвовать восемь планет Солнечной системы.

Где и когда будет смотреть парад планет

Сразу после захода Солнца 21 января 2025 года на небе выстроятся шесть планет. Марс, Юпитер, Венеру и Сатурн будет легко увидеть невооруженным глазом. Чтобы рассмотреть Нептун и Уран, потребуются телескоп или мощный бинокль.

Марс засияет красноватым светом на восточном небосклоне, в созвездии Близнецов. Правее и чуть выше на ночном небе расположится яркий Юпитер — найти его можно в созвездии Тельца. Рядом в созвездии Овна — Уран, но увидеть его будет значительнее сложнее.

Следующие три планеты расположатся на западном небосклоне. Слаборазличимый Нептун будет в созвездии Рыб, а желтоватый Сатурн и ярчайшая Венера — неподалеку друг от друга в созвездии Водолея.

Примерное расположение планет вечером 21 января 2025 года Фото : © Vito Technology

Полюбоваться парадом планет можно будет практически из любой точки Земли в вечерние и ночные часы. При этом выстраивание шести планет в линию не ограничено одним днем — парад планет останется доступным для наблюдения в течение нескольких дней после 21 января.

Видимость объектов в небе будет зависеть от уровня освещенности и ясной погоды. Чтобы уличные огни не мешали наблюдениям, специалисты рекомендуют уехать за город. Тусклый Нептун получится хорошо разглядеть только с прибором, способным на 150-кратное увеличение.

Для поиска планет в ночном небе есть лайфхак — в отличие от звезд, планеты в ночном небе не мерцают. Кроме этого, они медленно «дрейфуют» по небосклону, посещая различные созвездия, тогда как звезды остаются в фиксированном положении относительно друг друга.

Как выглядит парад планет

Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны в узком секторе неба. При этом они не обязательно должны находиться на прямой линии с точки зрения земного наблюдателя.

Астрономы предпочитают называть это «выравниванием» — термин описывает явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца. Это происходит, так как планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости, но с разной скоростью.

Большую часть времени планеты находятся далеко друг от друга, но иногда «проплывают» рядом в своем орбитальном путешествии. В этот момент наблюдатель с Земли может провести между ними воображаемую линию.

Полное выравнивание планет Солнечной системы увидеть практически невозможно, это происходит раз в несколько сотен лет. В последний раз такое редчайшее явление было зафиксировано в 949 году нашей эры.

Однако менее масштабные парады планет происходят чаще. В большинстве частей мира можно регулярно наблюдать за мини-выравниваниями, в которых участвует три планеты. А вот выравнивание пяти или шести объектов происходит всего несколько раз в году.

Стоит ли бояться парадов планет

Впервые упоминания о параде планет, как о предвестнике страшных бед, зафиксированы в арабских хрониках 1096 года. Тогда звездочеты предсказали, что выстраивание шести «светил» приведет к всемирному потопу.

В современную эпоху «страшилка» насчет парадов планет распространилась после выхода в 1974 году научной книги «Эффект Юпитера», в которой астрономы связали катастрофические землетрясения с выстраиванием небесных объектов, якобы вызвавшим сильные приливные силы.

Однако это миф — сила гравитационного поля обратно пропорциональна квадрату расстояния. Проведенные расчеты показали, что даже если все планеты Солнечной системы соберутся на одной линии с Землей, общий гравитационный эффект будет незначительным.