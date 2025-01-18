США примут чрезвычайные меры против дефолта

Министерство финансов США предпримет «чрезвычайные меры» с 21 января, чтобы не допустить дефолта в стране, следует из письма главы ведомства Джанет Йеллен спикеру палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.

«Период времени, в течение которого будут действовать чрезвычайные меры, связан с существенной неопределенностью», — отметила глава американского Минфина в послании, уточнив при этом, что они продлятся до 14 марта.

Йеллен уточнила, что Минфин приостановит выделение денежных средств на выплату некоторых пособий. Также она указала на возможные сложности с прогнозированием платежей и поступлений.

Госдолг США в ближайшее время может достичь верхнего предела, который установлен законом, угрожая экономике дефолтом, поскольку нынешний глава государства Джо Байден не заявлял намерения повысить потолок до нового значения.