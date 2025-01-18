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Зачем древние люди приносили в жертву камни

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи нашли объяснение загадочному древнему ритуалу на острове Борнхольм в Дании, где люди приносили в жертву так называемые «солнечные камни» с вырезанными узорами.

«Солнечные камни» представляют собой плоские камни, на которых вырезаны линии, напоминающие солнечные лучи. На одном из участков раскопок ученые обнаружили более 600 таких камней, говорится в статье, опубликованной журналом Antiquity.

Исследователи выяснили, что во льдах Гренландии содержится слой, содержащий сульфат, который указывает на масштабное извержение вулкана около 2900 года до нашей эры. Это событие привело к резкому похолоданию и снижению солнечного света.

Ученые уверены, что древний ритуал был связан с масштабным извержением вулкана. Камни посвящались Солнцу, которое было жизненно важным для земледельческих культур того времени.

Скорее всего, камни с узорами приносились в жертву для восстановления солнечного света или как благодарность за его возвращение.

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Наука #Наука
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mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

anubis77

Ребята, у вас личная жизнь есть какая-то вообще?