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Овечкин установил новое уникальное достижение

Источник:
Sibnet.ru
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил исторический рекорд и стал рекордсменом НХЛ по числу вратарей, которым он забрасывал шайбы.

Российский нападающий в матче против «Оттавы» принес своей команде победу со счетом 1:0. Овечкин поразил ворота финского голкипера Леэви Мериляйнена мощным броском в овертайме.

Вратарь стал 179-м в НХЛ из тех, кому забивал россиянин. Это новый рекорд лиги, предыдущее достижение принадлежало чеху Яромиру Ягру, который за свою карьеру «распечатал» 178 голкиперов.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин забросил 21 шайбу и сделал 12 голевых передач, набрав 33 очка. Теперь он отстает от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах всего на 20 шайб.

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Спорт #Хоккей
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