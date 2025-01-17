Овечкин установил новое уникальное достижение

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил исторический рекорд и стал рекордсменом НХЛ по числу вратарей, которым он забрасывал шайбы.

Российский нападающий в матче против «Оттавы» принес своей команде победу со счетом 1:0. Овечкин поразил ворота финского голкипера Леэви Мериляйнена мощным броском в овертайме.

Вратарь стал 179-м в НХЛ из тех, кому забивал россиянин. Это новый рекорд лиги, предыдущее достижение принадлежало чеху Яромиру Ягру, который за свою карьеру «распечатал» 178 голкиперов.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин забросил 21 шайбу и сделал 12 голевых передач, набрав 33 очка. Теперь он отстает от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах всего на 20 шайб.