Стартовало воскрешение шерстистого мамонта

Биотехнологическая компания Colossal Biosciences, которая занимается возрождением шерстистого мамонта, объявила о привлечении инвестиций в размере 200 миллионов долларов.

Общая сумма финансирования стартапа достигла 435 миллионов долларов. Реальное животное должно появиться уже в 2028 году, передает CNN. Суррогатной матерью для мамонтенка выступит азиатская слониха.

Ученые намерены использоваться для достижения своих целей три основных метода — клонирование, генную инженерию и обратное скрещивание. Стартап рассчитывает, что клонирование позволит создавать почти генетически идентичные копии вымерших животных.

В случае успеха с шерстистым мамонтом Colossal Biosciences рассчитывает также возродить тасманийского тигра и маврикийского дронта. Конечной целью проекта заявлено возвращение восстановленных видов в их естественную среду обитания.