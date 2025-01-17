Россия и Иран подписали стратегический договор

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января по итогам переговоров в Москве подписали двусторонний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщается на сайте Кремля.

Документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран во всех сферах как минимум на следующие 20 лет. Согласование проекта договора заняло около трех лет, в него были внесены многочисленные изменения.

Договор охватывает всевозможные сферы сотрудничества, такие как «оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире», однако не предусматривает создание оборонного альянса.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что новый договор должен вывести отношения России и Ирана на новый уровень, так как закрепляет статус государств как стратегических партнеров.

Сейчас отношения России и Ирана опираются на Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Он был подписан в 2001 году. Москва и Тегеран в последние годы пришли к выводу, что документ не отвечает новым геополитическим реалиям.