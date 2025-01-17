НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российским банкам пригрозили ипотечной «тикающей бомбой»

Источник:
РИА Новости
491 1

Нецелевая льготная ипотека, вызвавшая рост цен на первичном, а затем и на вторичном рынке недвижимости, создает риски «тикающей бомбы» для банков, которые выдавали такие кредиты.

Главная опасность состоит в том, что цена квартир в новостройках в период массовой льготной ипотеки резко выросла, а при продаже объекта на вторичном рынке вырученная сумма может не покрыть долги по кредиту, отметил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Чтобы избежать взрыва такой «бомбы», Центробанк ограничил выдачи кредитов с низким первоначальным взносом и разработал ипотечный стандарт, вступивший в силу с 1 января этого года.

Ипотечный стандарт, который устанавливает новые ограничения, выступит дополнительным фактором замедления ипотечных выдач, что в долгосрочной перспективе защитит не только граждан, но и банки.

Еще по теме
Заработали новые правила получения ипотеки
Что будет с ипотекой в 2025 году
Депутат рассказал о росте тарифов ЖКХ в 2025 году
Экономист оценил возможность повышения ставок по ипотеке до 50%
смотреть все
Экономика #Квадраты #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Ландыши. Такая нежная любовь»: чем закончился сериал
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
ЕС испугала встреча Путина и Трампа без участия европейцев
Убийцы 19-летней студентки в Новосибирске вышли на свободу через СВО
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия и Иран подписали стратегический договор
ВС РФ освободили более 60% занятой территории в Курской области
Российским банкам пригрозили ипотечной «тикающей бомбой»
Появилось удивительное поддельное золото
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

mosquito__2010

про менталитет и мышление европейских политиков в учебниках по психиатрии должна быть открыта отдельная...

vad7958

Вот что за штука жизнь?А сам живой и здоровый,парня ухайдокал,девки в реанимации ещё наверно и инвалидами...

pepelmetal

Подписывать что-то с просрочкой? Юмористы

GammiPluh

Князь Вандал Новгородский... "КВН"... клоуна Зеленского передергивает наверное