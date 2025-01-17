Российским банкам пригрозили ипотечной «тикающей бомбой»

Нецелевая льготная ипотека, вызвавшая рост цен на первичном, а затем и на вторичном рынке недвижимости, создает риски «тикающей бомбы» для банков, которые выдавали такие кредиты.

Главная опасность состоит в том, что цена квартир в новостройках в период массовой льготной ипотеки резко выросла, а при продаже объекта на вторичном рынке вырученная сумма может не покрыть долги по кредиту, отметил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Чтобы избежать взрыва такой «бомбы», Центробанк ограничил выдачи кредитов с низким первоначальным взносом и разработал ипотечный стандарт, вступивший в силу с 1 января этого года.

Ипотечный стандарт, который устанавливает новые ограничения, выступит дополнительным фактором замедления ипотечных выдач, что в долгосрочной перспективе защитит не только граждан, но и банки.