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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВС РФ освободили более 60% занятой территории в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери и отступают в Курской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов», — сказано в сообщении.

По Минобороны РФ, российские войска уже освободили 63,2% (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1 268 квадратных километров).

За две недели января Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Курской области: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, добавили в российском военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
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