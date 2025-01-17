Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери и отступают в Курской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов», — сказано в сообщении.

По Минобороны РФ, российские войска уже освободили 63,2% (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1 268 квадратных километров).

За две недели января Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Курской области: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, добавили в российском военном ведомстве.