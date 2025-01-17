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Почему люди помнят не все сны

Источник:
Sibnet.ru
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Люди не помнят все свои сны из-за особенности работы головного мозга, выяснили австралийские нейробиологи из Университета Монаша в Мельбурне.

Разные зоны головного мозга у человека погружаются в сон не одновременно, а по очереди. Самым последним отключается гиппокамп, который отвечает за перенос информации из кратковременной памяти в долговременную, говорится в отчете ученых, опубликованном пресс-службой университета.

Гиппокамп также и «просыпается» позже всех. Соответственно, после пробуждения образуется некое «окно»: информация о снах еще в кратковременной памяти, но «спящий» гиппокамп не может перенести ее в долговременную. В итоге мозг не в состоянии сохранить всю информацию.

Ученые с кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы предложили несколько уловок, которые помогут удержать память о сне. Так, перед сном можно выпить воды, что заставит просыпаться ночью для похода в туалет и запускать гиппокамп.

Также медики обнаружили, что если перед сном неоднократно напоминать себе, что вы хотите запомнить сон, это может помочь его не забыть. 

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Наука #Психо
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