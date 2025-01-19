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Почему сыром не стоит закусывать красное вино

Источник:
Sibnet.ru
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Красное вино и сыр сами по себе могут вызывать головную боль, а их сочетание, особенно в немалых количествах, гарантирует утреннюю мигрень.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что головную боль после употребления красного вина вызывают фенольные флавоноиды, содержащиеся в виноградных косточках и кожуре винограда. Причем в красном вине этих веществ в 10 раз больше, чем белом.

Один из флавоноидов — флаванол кверцетин блокирует выработку печенью специальных ферментов, расщепляющих алкоголь. В итоге в организме накапливается токсины, которые вызывают головную боль, покраснение лица и потливость.

Головную боль после употребления сыра вызывает вещество тирамин, объяснила в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Особенно его много в сырах с плесенью, чеддере, пармезане и моцарелле, добавила она.

Содержится тирамин и в вине. Поэтому, по словам врача, употребление сыра с вином может с высокой вероятностью вызвать мигрень, особенно у тех, кто предрасположен к головной боли.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка