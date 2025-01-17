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Байден не смог объяснить, о чем говорил с Путиным

Источник:
РИА Новости
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Джо Байден
Фото: The Biden White House

Уходящий президент США Джо Байден на встрече с военными не смог внятно объяснить, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Во время выступления на военной базе в пригороде Вашингтона Байден, говоря о российском лидере, фактически произнес бессвязный набор слов.

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО», — приводит РИА Новости слова Байдена.

При этом президент США не уточнил, когда мог состояться разговор с главой российского государства, который о котором он пытался рассказать

Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение уходящего президента США на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года.

По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Материал издания основан на содержании бесед почти с 50 людьми, знакомыми с деталями взаимодействия президента со своим окружением.

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rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

mosquito__2010

про менталитет и мышление европейских политиков в учебниках по психиатрии должна быть открыта отдельная...

gena415

с языка снял , ну ладно зеля нюхает , или курит , но эти то коллективно на голову ударены

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда