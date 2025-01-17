Байден не смог объяснить, о чем говорил с Путиным

Уходящий президент США Джо Байден на встрече с военными не смог внятно объяснить, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Во время выступления на военной базе в пригороде Вашингтона Байден, говоря о российском лидере, фактически произнес бессвязный набор слов.

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО», — приводит РИА Новости слова Байдена.

При этом президент США не уточнил, когда мог состояться разговор с главой российского государства, который о котором он пытался рассказать

Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение уходящего президента США на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года.

По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Материал издания основан на содержании бесед почти с 50 людьми, знакомыми с деталями взаимодействия президента со своим окружением.