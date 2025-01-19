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Врач перечислил лучшие напитки для крепкого сна

Источник:
Sibnet.ru
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Простая вода, травяные чаи, виноградный сок и йогурт прекрасно подойдут для употребления перед сном, рассказал кандидат медицинских наук Алексей Покатилов.

«Простая вода является самым здоровым напитком, который вы можете пить в любое время дня, том числе перед сном. Она имеет нулевые калории и предотвращает обезвоживание. Но осторожно! Так как циркуляция лимфатической системы ночью замедляется, жидкость застаивается, и на утро вы можете проснуться с отеками», — предупредил Покатилов.

Врач рекомендовал травяные чаи с успокаивающим действием на основе мяты, ромашки, липы и других трав. Одна чашка ромашкового чая успокоит и благоприятно повлияет на сон.

С травяными чаями и водой нужно придерживаться определенных правил:

  • последний глоток жидкости лучше делать за полчаса до отхода ко сну
  • не стоит употреблять слишком большое количество любого напитка непосредственно перед сном (не больше 200 миллиграммов)
  • не стоит пить очень горячие напитки, температура должна быть приближенной к температуре тела — около 35-38 градусов

Засыпанию способствует мелатонина (гормона сна). Этот гормон не «отключает» человека, а создает необходимые условия для отдыха — замедляет скорость реакций, расслабляет мышцы. Выработать мелатонин поможет натуральный (свежевыжатый) вишневый сок, отметил Покатилов. 

Уснуть поможет йогурт. «Его секрет — в содержащемся в нем триптофане, аминокислоте, из которой вырабатывается мелатонин. Выпивайте немного йогурта за 45 минут до отхода ко сну», — посоветовал врач.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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