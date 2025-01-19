Врач перечислил лучшие напитки для крепкого сна

Простая вода, травяные чаи, виноградный сок и йогурт прекрасно подойдут для употребления перед сном, рассказал кандидат медицинских наук Алексей Покатилов.

«Простая вода является самым здоровым напитком, который вы можете пить в любое время дня, том числе перед сном. Она имеет нулевые калории и предотвращает обезвоживание. Но осторожно! Так как циркуляция лимфатической системы ночью замедляется, жидкость застаивается, и на утро вы можете проснуться с отеками», — предупредил Покатилов.

Врач рекомендовал травяные чаи с успокаивающим действием на основе мяты, ромашки, липы и других трав. Одна чашка ромашкового чая успокоит и благоприятно повлияет на сон.

С травяными чаями и водой нужно придерживаться определенных правил:

последний глоток жидкости лучше делать за полчаса до отхода ко сну

не стоит употреблять слишком большое количество любого напитка непосредственно перед сном (не больше 200 миллиграммов)

не стоит пить очень горячие напитки, температура должна быть приближенной к температуре тела — около 35-38 градусов

Засыпанию способствует мелатонина (гормона сна). Этот гормон не «отключает» человека, а создает необходимые условия для отдыха — замедляет скорость реакций, расслабляет мышцы. Выработать мелатонин поможет натуральный (свежевыжатый) вишневый сок, отметил Покатилов.

Уснуть поможет йогурт. «Его секрет — в содержащемся в нем триптофане, аминокислоте, из которой вырабатывается мелатонин. Выпивайте немного йогурта за 45 минут до отхода ко сну», — посоветовал врач.