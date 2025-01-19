Врач перечислил лучшие напитки для крепкого сна

Простая вода, травяные чаи, виноградный сок и йогурт прекрасно подойдут для употребления перед сном, рассказал кандидат медицинских наук Алексей Покатилов.
«Простая вода является самым здоровым напитком, который вы можете пить в любое время дня, том числе перед сном. Она имеет нулевые калории и предотвращает обезвоживание. Но осторожно! Так как циркуляция лимфатической системы ночью замедляется, жидкость застаивается, и на утро вы можете проснуться с отеками», — предупредил Покатилов.
Врач рекомендовал травяные чаи с успокаивающим действием на основе мяты, ромашки, липы и других трав. Одна чашка ромашкового чая успокоит и благоприятно повлияет на сон.
С травяными чаями и водой нужно придерживаться определенных правил:
- последний глоток жидкости лучше делать за полчаса до отхода ко сну
- не стоит употреблять слишком большое количество любого напитка непосредственно перед сном (не больше 200 миллиграммов)
- не стоит пить очень горячие напитки, температура должна быть приближенной к температуре тела — около 35-38 градусов
Засыпанию способствует мелатонина (гормона сна). Этот гормон не «отключает» человека, а создает необходимые условия для отдыха — замедляет скорость реакций, расслабляет мышцы. Выработать мелатонин поможет натуральный (свежевыжатый) вишневый сок, отметил Покатилов.
Уснуть поможет йогурт. «Его секрет — в содержащемся в нем триптофане, аминокислоте, из которой вырабатывается мелатонин. Выпивайте немного йогурта за 45 минут до отхода ко сну», — посоветовал врач.