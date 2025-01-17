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Как выбрать спелый ананас

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперты «Роскачества» посоветовали при выборе ананаса обращать внимание на запах и упругость плода, а также цвет листьев. На цвет плода обращать внимание не стоит. 

«Аромат ананаса не должен иметь нехарактерных для этого фрукта нот. Если ананас пахнет плесенью или гнилью, значит, он испорчен. Запах уксуса или брожения означает, что плод переспел. Отсутствие аромата, скорее всего, сигнализирует о незрелости плода», — рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий.

Мякоть зрелого ананаса прогибается при нажатии и восстанавливает свою форму при снятии давления. Если ананас слишком твердый, значит, он недозрел. Чересчур мягкий плод, который не восстанавливает свою форму при деформации, скорее всего, окажется перезрелым.

Можно также обратить внимание на зеленую «корону» плода. Листья зрелого ананаса имеют насыщенный зеленый цвет. Во время хранения кончики листьев подсыхают и это нормально. У вызревшего ананаса «корона» крепится неплотно и ее можно слегка повернуть, приложив определенные усилия.

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«Плоды ананаса не должны иметь повреждений кожицы, белесых или коричневых пятен, которые могут служить признаками перезрелости, процессов гниения или того, что плод был подморожен при хранении», — отметила Козий.

Вопреки расхожему мнению, ориентироваться на цвет ананаса не надо. Некоторые сорта при созревании желтеют, но самый распространенный на нашем рынке сорт MD-2 почти не меняет своего зеленоватого цвета, даже достигнув полной зрелости, только немного желтеет у основания.


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Топ комментариев

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

mosquito__2010

про менталитет и мышление европейских политиков в учебниках по психиатрии должна быть открыта отдельная...

gena415

с языка снял , ну ладно зеля нюхает , или курит , но эти то коллективно на голову ударены

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда