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Орбан выразил уверенность в отмене санкций против России

Источник:
ТАСС
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Венгрия уверена, что после завершения украинского конфликта Запад отменит санкции против России и установит с ней нормальные отношения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Самое главное, что в связи с изменившейся ситуацией начнется новый период, прежде всего в вопросах войны, мира и санкций. Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», — цитирует ТАСС Орбана.

В то же время он подчеркнул, что «над этим надо еще поработать», поскольку лидеры Евросоюза не меняют свою позицию и пока выступают за продолжение военного конфликта на Украине. «Но это пройдет», — уверен Орбан.

В декабре 2024 года Орбан заявил европейским лидерам, что намерен дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС против России.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

mosquito__2010

про менталитет и мышление европейских политиков в учебниках по психиатрии должна быть открыта отдельная...

gena415

с языка снял , ну ладно зеля нюхает , или курит , но эти то коллективно на голову ударены

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда