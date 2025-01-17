Орбан выразил уверенность в отмене санкций против России

Венгрия уверена, что после завершения украинского конфликта Запад отменит санкции против России и установит с ней нормальные отношения, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Самое главное, что в связи с изменившейся ситуацией начнется новый период, прежде всего в вопросах войны, мира и санкций. Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», — цитирует ТАСС Орбана.

В то же время он подчеркнул, что «над этим надо еще поработать», поскольку лидеры Евросоюза не меняют свою позицию и пока выступают за продолжение военного конфликта на Украине. «Но это пройдет», — уверен Орбан.

В декабре 2024 года Орбан заявил европейским лидерам, что намерен дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС против России.