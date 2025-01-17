Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине

Великобритания рассмотрит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине, говорится в декларации о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом.

«Участники изучат варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, логистические склады, хранилища резервного военного оборудования и военные резервные запасы. Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственных оборонных возможностей в случае существенной военной угрозы», — приводит ТАСС текст декларации.

В ней также отмечается, что стороны намерены «сотрудничать над созданием гибких механизмов быстрого реагирования, включая создание, поддержание и совместное использование военных формирований и других специализированных структур для предоставления широкого перечня взаимных услуг в сфере обороны и безопасности».

Британия также пообещала «расширит свой вклад» в западную коалицию по поставкам Украине истребителей F-16 за счет «интенсификации языковой подготовки».

В Лондоне выразили надежду, что западные союзники смогут увеличить поставки этих самолетов. При этом королевство рассмотрит возможность передачи Украине и других истребителей, имеющихся на вооружении НАТО.