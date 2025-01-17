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Дочь вице-премьера Мантурова сыграла главную роль в фильме

Источник:
Sibnet.ru
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Дочь вице-премьера РФ Дениса Мантурова Леонела сыграла главную роль в фильме «Злой город», сообщила она в социальных сетях.

«Никогда не могла подумать, что в жизни мне придется обучиться профессиональным боям на совне, мечах и кинжалах, бегать зимой босиком в одной сорочке и при этом не заболеть, обучиться вокалу, ходить седой с вечно окровавленной физиономией и хлопать глазами с утра до ночи в линзах, на которые без ужаса не взглянешь», — описывала работу Мантурова в одном из постов.

Леонела Мантурова в фильме «Злой город»
Фото: © @_m_l_d_6_

Леонела сыграла в кинокартине главную роль — девушки Весняны. «Злой город» режиссера Константина Буслова рассказывает об осаде Козельска во время монгольского нашествия в XIII веке. Для съемок был воссоздан настоящий город 1238 года, а также огромный деревянный мост через реку Жиздра, монгольский стан с юртами.

Мантурова — старший ребенок в семье вице-премьера, ей 29 лет. Она окончила социологический факультет МГУ, актерского образования нет. В 2022 году снялась в фильме «1941. Крылья над Берлином» о летчиках ВВС Балтийского флота.

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