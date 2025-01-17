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Импортные вина к марту подскочат в цене

Источник:
РИА Новости
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Импортные вина к марту подорожают на 10–15% из-за новых пошлин, изменения курса валют и роста других расходов компаний, предупредили эксперты.

«Большая часть крупнейших импортеров, в том числе и Fort, уже уведомили своих партнеров о повышении цен в феврале 2025 года», — сообщил РИА Новости исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Производитель алкогольной продукции Ladoga отметил, что компания ввела вынужденные изменения цен как на отечественный, так и на импортный алкоголь в начале января.

Инициатива повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран до 50% была предложена Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР).

В ноябре 2024 года вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал эту идею, отметив, что повышение пошлин до 30–50% позволит направить дополнительные средства на развитие российского виноградарства.

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Топ комментариев

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

mosquito__2010

про менталитет и мышление европейских политиков в учебниках по психиатрии должна быть открыта отдельная...

gena415

с языка снял , ну ладно зеля нюхает , или курит , но эти то коллективно на голову ударены

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда