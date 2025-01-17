Импортные вина к марту подскочат в цене

Импортные вина к марту подорожают на 10–15% из-за новых
пошлин, изменения курса валют и роста других расходов компаний, предупредили эксперты.
«Большая часть крупнейших импортеров, в том числе и Fort,
уже уведомили своих партнеров о повышении цен в феврале 2025 года», — сообщил РИА
Новости исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
Производитель алкогольной продукции Ladoga отметил, что
компания ввела вынужденные изменения цен как на отечественный, так и на
импортный алкоголь в начале января.
Инициатива повышения пошлин на импортное вино из
недружественных стран до 50% была предложена Ассоциацией виноградарей и
виноделов России (АВВР).
В ноябре 2024 года вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал
эту идею, отметив, что повышение пошлин до 30–50% позволит направить
дополнительные средства на развитие российского виноградарства.