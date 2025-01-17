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Небензя обвинил США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

Источник:
ТАСС
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Россия считает, что атака на компрессорную станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», была совершена по наводке США и Британии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Особняком в череде атак киевского режима стоит осуществленное 11 января нападение на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае. Напомню, что накануне просроченный украинский президент отказался продлить контракт на прокачку через территорию Украины природного газа в Европу», — приводит ТАСС заявление Небензи, сделанное им на заседании Совбеза ООН.

По его словам, у России «есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США».

«Не стоит забывать, что именно эти две страны препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков" в сентябре 2022 года. Выводы, что называется, очевидны», — отметил Небензя.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал девятью БПЛА самолетного типа компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

mosquito__2010

про менталитет и мышление европейских политиков в учебниках по психиатрии должна быть открыта отдельная...

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда