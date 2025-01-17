Россия считает, что атака на компрессорную станцию,
обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», была совершена по наводке США и Британии, заявил постпред РФ при ООН
Василий Небензя.
«Особняком в череде атак киевского режима стоит
осуществленное 11 января нападение на компрессорную станцию газопровода
"Турецкий поток" в Краснодарском крае. Напомню, что накануне
просроченный украинский президент отказался продлить контракт на прокачку через
территорию Украины природного газа в Европу», — приводит ТАСС заявление Небензи,
сделанное им на заседании Совбеза ООН.
По его словам, у России «есть все основания полагать, что
атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке
Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США».
«Не стоит забывать, что именно эти две страны препятствуют
запуску объективного международного расследования теракта в отношении
"Северных потоков" в сентябре 2022 года. Выводы, что называется,
очевидны», — отметил Небензя.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал девятью БПЛА
самолетного типа компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае,
обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку».