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Брюс Уиллис впервые появился на публике после диагноза «деменция»

Источник:
Sibnet.ru
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Американский актер Брюс Уиллис впервые после диагностики деменции появился на публике, чтобы поблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе.

Супруга актера Эмма Хеминг-Уиллис поделилась в социальной сети черно-белым видео, на котором Уиллис пожимает руку офицеру полиции и позирует для фото. Так знаменитый актер выразил благодарность службам быстрого реагирования, которые борются с последствиями сильнейших пожаров.

«Заметив сотрудника службы экстренного реагирования, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность сердечным рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу». Вчерашний день ничем не отличался», — написала Хеминг-Уиллис.

В 2022 году семья Уиллиса заявила, что он завершает карьеру из-за афазии (приобретенного расстройства речи). Через год у актера была диагностирована лобно-височная деменция.

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Топ комментариев

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

mosquito__2010

про менталитет и мышление европейских политиков в учебниках по психиатрии должна быть открыта отдельная...

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда