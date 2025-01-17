Брюс Уиллис впервые появился на публике после диагноза «деменция»

Американский актер Брюс Уиллис впервые после диагностики деменции появился на публике, чтобы поблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе.

Супруга актера Эмма Хеминг-Уиллис поделилась в социальной сети черно-белым видео, на котором Уиллис пожимает руку офицеру полиции и позирует для фото. Так знаменитый актер выразил благодарность службам быстрого реагирования, которые борются с последствиями сильнейших пожаров.

«Заметив сотрудника службы экстренного реагирования, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность сердечным рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу». Вчерашний день ничем не отличался», — написала Хеминг-Уиллис.

В 2022 году семья Уиллиса заявила, что он завершает карьеру из-за афазии (приобретенного расстройства речи). Через год у актера была диагностирована лобно-височная деменция.