Эксперт назвал самые доступные продукты

Гречка, курица и свинина в наименьшей степени подорожали из
списка социально значимых продуктов, сообщил аналитик аграрного рынка Леонид
Холод.
При общем росте цен на товары в 8% эти продукты дорожают
кратно меньшими темпами, сказал эксперт в интервью «Парламентской газете». Гречка
за год прибавила в цене 34 копейки. В 2025 году стоимость этих категории
продуктов останется стабильной, считает Холод.
По данным птицеводческих союзов, в 2024 году оптовые цены на
куриное мясо, в сравнении с 2023 годом, снизились на 20%. За 9 месяцев
прирост производства составил 2,6% а дальше увеличился до 8,6%. Все это позволило стабилизировать
стоимость курицы на прилавках магазинов.
Потребительские цены на свинину за год выросли на 4,5%, что почти два раза меньше, чем инфляция. Тенденция к сохранению
стоимости мяса продолжится и в 2025 году, заверил гендиректор Национального
союза свиноводов Юрий Ковалев.