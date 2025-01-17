Эксперт назвал самые доступные продукты

Гречка, курица и свинина в наименьшей степени подорожали из списка социально значимых продуктов, сообщил аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

При общем росте цен на товары в 8% эти продукты дорожают кратно меньшими темпами, сказал эксперт в интервью «Парламентской газете». Гречка за год прибавила в цене 34 копейки. В 2025 году стоимость этих категории продуктов останется стабильной, считает Холод.

По данным птицеводческих союзов, в 2024 году оптовые цены на куриное мясо, в сравнении с 2023 годом, снизились на 20%. За 9 месяцев прирост производства составил 2,6% а дальше увеличился до 8,6%. Все это позволило стабилизировать стоимость курицы на прилавках магазинов.

Потребительские цены на свинину за год выросли на 4,5%, что почти два раза меньше, чем инфляция. Тенденция к сохранению стоимости мяса продолжится и в 2025 году, заверил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.