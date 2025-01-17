Зеленский пригрозил России после пролета дрона над ним

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России после пролета российского дрона-камикадзе над местом его встречи в Киеве с премьером Великобритании Киром Стармером.

«Мы им тоже передадим привет», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные им на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

Как сообщают украинские СМИ, во время встречи Зеленского и Стармера над местом ее проведения в центре Киева был перехвачен БПЛА, который приписали России.

В четверг, 16 января Стармер прибыл на Украину. Стороны обсудили выделение новой военной помощи Украине. Был также подписан документ о «столетнем партнерстве».