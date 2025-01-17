НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский пригрозил России после пролета дрона над ним

Источник:
РИА Новости
556 0

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России после пролета российского дрона-камикадзе над местом его встречи в Киеве с премьером Великобритании Киром Стармером.

«Мы им тоже передадим привет», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные им на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

Как сообщают украинские СМИ, во время встречи Зеленского и Стармера над местом ее проведения в центре Киева был перехвачен БПЛА, который приписали России.

В четверг, 16 января Стармер прибыл на Украину. Стороны обсудили выделение новой военной помощи Украине. Был также подписан документ о «столетнем партнерстве».

Тема: Военная операция на Украине
Британия подпишет с Украиной соглашение о «столетнем партнерстве»
Дрон «Князь Вандал» нанес урон НАТО на $300 млн
Тимошенко заявила о превращении Украины в страну без будущего
ГУР Украины предложило российским бойцам сдать Горловку за $1млн
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
«Ландыши. Такая нежная любовь»: чем закончился сериал
ЕС испугала встреча Путина и Трампа без участия европейцев
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
26
Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях
25
Армия России заняла второе место в рейтинге военной мощи
21
Российская армия организует крупнейший котел для ВСУ
16
Байден в прощальном слове заявил о зарождении олигархии в США