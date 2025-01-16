Nintendo представила новую консоль Switch 2

Японская компания Nintendo представила на своем канале в YouTube новую игровую консоль Nintendo Switch 2. Устройство поступит в продажу в 2025 году, точная дата станет известна в апреле.

Nintendo Switch 2 — гибридная консоль, которую можно использовать как дома в качестве стационарного устройства, так и в портативном режиме. По сравнению с предшественницей, она получит увеличенный экран.

Switch 2 получила обратную совместимость с играми для Switch первого поколения, вышедшей в 2017 году. Это касается как цифровых, так и физических изданий. Однако некоторые игры будут иметь ограниченную поддержку или не будут поддерживаться вовсе.

Консоль оснащена портом для картриджей, геймпады Joy-Con будут присоединяться к консоли с помощью магнитов. Они также поменяли раскраску — теперь они почти полностью черные с отдельными элементами голубого и оранжевого цветов.

Полноценная презентация состоится 2 апреля. Nintendo подробно расскажет о технических особенностях Switch 2, покажет новые игры, а также назовет дату выхода консоли и цену.