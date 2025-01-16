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Пользователям Paint стали доступны ИИ-функции

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Windows 11 получили два бесплатных инструмента для графического редактора Paint — «Генеративное удаление» и «Удаление фона».

Первая функция удаляет выделенные на фото объекты, заполняя пустое место соответствующим фоном, тогда как вторая полностью удаляет фон за объектом. Эти инструменты становятся активными при выделении объекта на изображении, пишет портал Windows Latest.

Ранее эти функции были доступны только на устройствах с сертификацией Copilot+ PC и ARM-процессорами Snapdragon X. Теперь расширенными возможностями Paint могут воспользоваться все пользователи Windows 11.

Чтобы использовать функцию удаления объекта, необходимо выделить предмет, который нужно удалить, далее в появившемся меню следует нажать на кнопку с ластиком и звездочками. Процесс займет 20-60 секунд.

Для удаления фона на всем изображении нужно нажать соответствующую кнопку в верхней панели инструментов. Если нужно удалить фон только в определенной части изображения, следует сначала выделить эту часть.

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Топ комментариев

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда