Пользователям Paint стали доступны ИИ-функции

Пользователи Windows 11 получили два бесплатных инструмента для графического редактора Paint — «Генеративное удаление» и «Удаление фона».

Первая функция удаляет выделенные на фото объекты, заполняя пустое место соответствующим фоном, тогда как вторая полностью удаляет фон за объектом. Эти инструменты становятся активными при выделении объекта на изображении, пишет портал Windows Latest.

Ранее эти функции были доступны только на устройствах с сертификацией Copilot+ PC и ARM-процессорами Snapdragon X. Теперь расширенными возможностями Paint могут воспользоваться все пользователи Windows 11.

Чтобы использовать функцию удаления объекта, необходимо выделить предмет, который нужно удалить, далее в появившемся меню следует нажать на кнопку с ластиком и звездочками. Процесс займет 20-60 секунд.

Для удаления фона на всем изображении нужно нажать соответствующую кнопку в верхней панели инструментов. Если нужно удалить фон только в определенной части изображения, следует сначала выделить эту часть.