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Ушедший на СВО убийца сбежал с фронта и устроил смертельное ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Врезавшийся в столб BMW X5 на Ипподромской магистрали в Новосибирске 11 января 2025
Фото: © ГАИ Новосибирска

Новосибирский водитель, въехавший 11 января в столб, в результате чего погиб пассажир, оказался осужденным за убийство 13-летней давности, он ушел на СВО, но сбежал с фронта.

Рано утром 11 января 40-летний водитель на BMW X5 гнал по Ипподромской магистрали, налетел на бордюрный камень и врезался в столб, сообщало ГАИ Новосибирска. На месте происшествия погиб 26-летний пассажир, две 17-летние девушки находятся в реанимации.

По данным телеграм-канала «Экстренный НСК», за рулем был контрактник, сбежавший с фронта СВО. Туда он попал из колонии, где отбывал срок за убийство девушки.

Речь идет об убийстве 25-летней Кристины Дударевой в 2012 году. Она покупала через знакомых машину в Москве и заплатила 350 тысяч рублей авансом. Девушка долгое время не могла получить автомобиль и потребовала объяснений. Тогда ее вывезли в гаражи и убили. Организатор преступлений в 2013 году был приговорен к 13 годам и трем месяцам лишения свободы.

Водителя в четверг доставили в Новосибирский гарнизонный военный суд и обвинили в дезертирстве. Телеграм-канал утверждает, что на передовой он тоже совершал преступления: вымогал деньги у сослуживцев и занимался мошенничеством.

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ЧП #Криминал #ДТП #Новосибирск
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