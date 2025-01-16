Российская армия организует крупнейший котел для ВСУ

Российские подразделения создают для ВСУ масштабный котел на Донбассе, который может стать крупнейшим за весь период специальной военной операции.

«Согласно оперативным данным, российские войска продолжают реализовывать стратегию полного окружения противника», — пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на анализ данных военкоров и мониторинговых ресурсов.

По оценке экспертов, в окружение могут попасть силы ВСУ, которые в настоящее время находятся в Покровске, Мирнограде и прилегающих районах ДНР. В частности, российская армия на покровском направлении охватывает город с юго-запада.

Восточнее этого важного населенного пункта российские подразделения пытаются перерезать стратегическую трассу, соединяющую Покровск и Константиновку. Продвижение идет также на южных подступах к городу.

Город Покровск называют «западными воротами Донбасса». До начала боевых действий в нем проживали более 60 тысяч жителей. Населенный пункт находится на шоссе, которое является единственным маршрутом снабжения всех украинских частей и соединений в регионе.