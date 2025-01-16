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Российская армия организует крупнейший котел для ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские подразделения создают для ВСУ масштабный котел на Донбассе, который может стать крупнейшим за весь период специальной военной операции.

«Согласно оперативным данным, российские войска продолжают реализовывать стратегию полного окружения противника», — пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на анализ данных военкоров и мониторинговых ресурсов.

По оценке экспертов, в окружение могут попасть силы ВСУ, которые в настоящее время находятся в Покровске, Мирнограде и прилегающих районах ДНР. В частности, российская армия на покровском направлении охватывает город с юго-запада.

Восточнее этого важного населенного пункта российские подразделения пытаются перерезать стратегическую трассу, соединяющую Покровск и Константиновку. Продвижение идет также на южных подступах к городу.

Город Покровск называют «западными воротами Донбасса». До начала боевых действий в нем проживали более 60 тысяч жителей. Населенный пункт находится на шоссе, которое является единственным маршрутом снабжения всех украинских частей и соединений в регионе.

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Оборона #Конфликты #Армия
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