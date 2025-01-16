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Подсчитаны расходы россиян на празднование Нового года

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне потратили на празднование Нового года рекордные 64,4 тысячи рублей, свидетельствует исследование ВЦИОМ.

Ключевыми расходами стали подарки родным и близким — на них в среднем было потрачено более 29,8 тысячи рублей. На праздничный досуг израсходовали 22,3 тысячи рублей, на новогодний стол — 12,2 тысячи рублей.

Согласно результатам опроса, мужчины на празднование нового года потратили 83,5 тысячи рублей, а женщины — 48,7 тысячи рублей. Наибольший разрыв в тратах пришелся на новогодние подарки — мужчины потратили на них почти в 2,5 раза больше женщин.

В среднем жители России планировали потратить на новогодний стол, досуг и подарки более 62 тысяч рублей, соответствующий опрос проводился в декабре. Реальные траты превысили запланированные расходы в среднем на 3%.

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Экономика #Деньги
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