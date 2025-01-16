Бизнес назвал высокую ключевую ставку угрозой для экономики

Банк России повысил ключевую ставку на «неоправданно высокий уровень» даже с учетом необходимости борьбы с инфляцией, считают представители бизнеса, опрошенные Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Большинство (68%) респондентов высказали мнение, согласно которому действия регулятора скажутся на экономике страны. В качестве аргумента привели ситуацию 2022 года, когда цены росли быстрее, но власти боролись с инфляцией с помощью укрепления курса рубля за счет обязательной продажи части валютной выручки, приводят «Ведомости» результаты опроса.

Лишь 5% опрошенных сказали, что верят в положительный исход от действий Банка России. Такое соотношение говорит о том, что Центробанк плохо проводит разъяснительную работу среди бизнеса и излишне ужесточает монетарную политику, считают авторы исследования.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает сохранения «достаточно высокой» ключевой ставки Банка России в первой половине 2025 года.