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Бизнес назвал высокую ключевую ставку угрозой для экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России повысил ключевую ставку на «неоправданно высокий уровень» даже с учетом необходимости борьбы с инфляцией, считают представители бизнеса, опрошенные Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Большинство (68%) респондентов высказали мнение, согласно которому действия регулятора скажутся на экономике страны. В качестве аргумента привели ситуацию 2022 года, когда цены росли быстрее, но власти боролись с инфляцией с помощью укрепления курса рубля за счет обязательной продажи части валютной выручки, приводят «Ведомости» результаты опроса.

Лишь 5% опрошенных сказали, что верят в положительный исход от действий Банка России. Такое соотношение говорит о том, что Центробанк плохо проводит разъяснительную работу среди бизнеса и излишне ужесточает монетарную политику, считают авторы исследования.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает сохранения «достаточно высокой» ключевой ставки Банка России в первой половине 2025 года.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда