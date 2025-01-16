Британия подпишет с Украиной соглашение о «столетнем партнерстве»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приедет в Киев, чтобы подписать с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о «столетнем партнерстве».

Соглашение страны подпишут на фоне опасений того, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом свернет поддержку киевского режима, пишет The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

В ходе своего первого визита в Киев Стармер обсудит с Зеленским гарантии безопасности, какие может предложить Лондон, включая отправку британских военных в состав миротворческих сил, отмечает издание.

Киев обеспокоен более осторожным подходом Британии после того, как премьером стал Стармер. Окружение Зеленского разочаровано британским премьером, который не стремится дать Киеву «все что нужно», рассказали Bloomberg украинские источники.