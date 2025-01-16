Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по
иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Россию и Китай в
морских диверсиях.
«Кремль уже много лет ведет гибридную кампанию против
Европы, начиная от распространения дезинформации и кибератак и заканчивая
использованием энергоносителей в качестве оружия. После полномасштабного
вторжения России на Украину эти усилия резко активизировались», — цитирует «Газета.ру»
Каллас.
В то же время она заметила, что Россия – «не единственный
вызов», с которым сталкивается Европа. По ее словам, китайские суда замешаны в
повреждении кабелей в Балтийском море, и что это неоднократно наблюдалось и в
Тайваньском проливе «в течение многих лет».
НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море
для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними
повреждениями подводных кабелей.
«У НАТО нет полномочий чтобы контролировать российские суда
в нейтральных водах, а Россия не позволит третьим странам угрожать своей
собственности», — заявил ранее российский сенатор Владимир Джабаров.