Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях.

«Кремль уже много лет ведет гибридную кампанию против Европы, начиная от распространения дезинформации и кибератак и заканчивая использованием энергоносителей в качестве оружия. После полномасштабного вторжения России на Украину эти усилия резко активизировались», — цитирует «Газета.ру» Каллас.

В то же время она заметила, что Россия – «не единственный вызов», с которым сталкивается Европа. По ее словам, китайские суда замешаны в повреждении кабелей в Балтийском море, и что это неоднократно наблюдалось и в Тайваньском проливе «в течение многих лет».

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей.

«У НАТО нет полномочий чтобы контролировать российские суда в нейтральных водах, а Россия не позволит третьим странам угрожать своей собственности», — заявил ранее российский сенатор Владимир Джабаров.