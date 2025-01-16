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Глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях

Источник:
«Газета.ру»
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Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях.

«Кремль уже много лет ведет гибридную кампанию против Европы, начиная от распространения дезинформации и кибератак и заканчивая использованием энергоносителей в качестве оружия. После полномасштабного вторжения России на Украину эти усилия резко активизировались», — цитирует «Газета.ру» Каллас.

В то же время она заметила, что Россия – «не единственный вызов», с которым сталкивается Европа. По ее словам, китайские суда замешаны в повреждении кабелей в Балтийском море, и что это неоднократно наблюдалось и в Тайваньском проливе «в течение многих лет».

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей.

«У НАТО нет полномочий чтобы контролировать российские суда в нейтральных водах, а Россия не позволит третьим странам угрожать своей собственности», — заявил ранее российский сенатор Владимир Джабаров.

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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))