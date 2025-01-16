Дрон «Князь Вандал» нанес урон НАТО на $300 млн

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил в зоне специальной военной операции технику НАТО на 300 миллионов долларов, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

«Нам есть чем гордиться на фронте и в тылу. Например, инженерами, которые меньше чем за год, с нуля, создали и освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день боевого дрона "Князь Вандал"», — цитирует ТАСС Никитина,

По его словам, дрон активно уничтожает натовскую технику. «Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы, новгородским оружием. Кто-то скажет — история повторяется. На самом деле она непрерывна», — сказал Никитин.

«Князь Вандал Новгородский» разработал новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник». Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.