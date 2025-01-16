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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дрон «Князь Вандал» нанес урон НАТО на $300 млн

Источник:
ТАСС
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Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил в зоне специальной военной операции технику НАТО на 300 миллионов долларов, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

«Нам есть чем гордиться на фронте и в тылу. Например, инженерами, которые меньше чем за год, с нуля, создали и освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день боевого дрона "Князь Вандал"», — цитирует ТАСС Никитина,

По его словам, дрон активно уничтожает натовскую технику. «Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы, новгородским оружием. Кто-то скажет — история повторяется. На самом деле она непрерывна», — сказал Никитин.

«Князь Вандал Новгородский» разработал новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник». Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))