Бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги людям

Госдума рассмотрит разработанный правительством законопроект, запрещающий бизнесу навязывать платные услуги населению.

Речь прежде всего идет о страховках при покупке авиа- и ж/д билетов, медицинских услуг при наличии у гражданина полиса ОМС, при оплате ЖКХ и покупке машины.

Решение проблемы навязывания потребителю товаров (работ, услуг) за отдельную плату «имеет большое общественное и социальное значение, так как подобные действия зачастую основаны на манипулировании и угрозах гражданам, которые в случае отказа рискуют оказаться без необходимых им товаров», приводят «Известия» пояснительную записку к законопроекту.

Распространенной стала практика, когда компании при продаже авиа- и ж/д билетов через интернет заведомо проставляют согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде «галочки», подтверждающей намерение заключить дополнительный договор (автоматическое согласие), уточнили в правительстве.