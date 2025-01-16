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Бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги людям

Источник:
«Известия»
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Госдума рассмотрит разработанный правительством законопроект, запрещающий бизнесу навязывать платные услуги населению.

Речь прежде всего идет о страховках при покупке авиа- и ж/д билетов, медицинских услуг при наличии у гражданина полиса ОМС, при оплате ЖКХ и покупке машины.

Решение проблемы навязывания потребителю товаров (работ, услуг) за отдельную плату «имеет большое общественное и социальное значение, так как подобные действия зачастую основаны на манипулировании и угрозах гражданам, которые в случае отказа рискуют оказаться без необходимых им товаров», приводят «Известия» пояснительную записку к законопроекту.

Распространенной стала практика, когда компании при продаже авиа- и ж/д билетов через интернет заведомо проставляют согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде «галочки», подтверждающей намерение заключить дополнительный договор (автоматическое согласие), уточнили в правительстве.

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Экономика #Деньги
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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))